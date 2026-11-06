В окончательную заявку тренерского штаба сборной России вошли 28 футболистов, которые примут участие в ноябрьском сборе национальной команды и сыграют в товарищеских матчах с Узбекистаном и Венесуэлой.
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Максим Бориско (ЦСКА).
Защитники: Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов («Локомотив»), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо»).
Полузащитники: Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Данил Глебов («Динамо»), Артём Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарай»).
Атака: Кирилл Глебов (ЦСКА), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Николай Комличенко (оба – «Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).
Объявлен итоговый состав сборной России на ноябрьский сбор
Стала известна итоговая заявка национальной команды на ноябрьские матчи.
Фото: РФС