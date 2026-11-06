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В Испании рассказали о состоянии здоровья Захаряна. В сборную он не попал из-за травмы

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: GLobal Look Press
По словам Мундуате, Захарян, возможно, будет готов к воскресенью.

- Возможно, Арсен будет готов сыграть уже в воскресенье. Однако решение Валерия Карпина вполне логично.

Главный тренер сборной России хотел иметь больше уверенности в физической готовности футболиста, прежде чем принимать решение о его вызове, - приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, что полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян попал в расширенный список сборной России, однако не вошел в окончательный состав. Валерий Карпин объяснил это тем, что россиянин восстанавливается после повреждения.

В нынешнем сезоне Захарян вышел на поле в семи встречах во всех турнирах и записал в свой актив два забитых мяча. Напомним, что подопечные Валерия Карпина на ноябрьских сборах проведут товарищеские матчи с национальными командами Узбекистана и Венесуэлы.

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