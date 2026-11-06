В Испании рассказали о состоянии здоровья Захаряна. В сборную он не попал из-за травмы

- Возможно, Арсен будет готов сыграть уже в воскресенье. Однако решение Валерия Карпина вполне логично.
Главный тренер сборной России хотел иметь больше уверенности в физической готовности футболиста, прежде чем принимать решение о его вызове, - приводит слова Мундуате Sport24.
Напомним, что полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян попал в расширенный список сборной России, однако не вошел в окончательный состав. Валерий Карпин объяснил это тем, что россиянин восстанавливается после повреждения.
В нынешнем сезоне Захарян вышел на поле в семи встречах во всех турнирах и записал в свой актив два забитых мяча. Напомним, что подопечные Валерия Карпина на ноябрьских сборах проведут товарищеские матчи с национальными командами Узбекистана и Венесуэлы.