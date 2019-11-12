Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску прокомментировал новость о том, что специалист, работающий с "ЧФР", может возглавить "Сочи".
"Пока никаких контактов с ними не было. Петреску сейчас успешно работает в "Клуже", хорошо идет в Лиге Европы. Но любое предложение, которое поступит специалисту из России, будет рассматриваться самым внимательным образом. Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей. Почему бы и не возглавить "Сочи"? Если они обратятся, мы обязательно рассмотрим этот вариант. Но, повторюсь, пока контактов не было", — сказал Пырнэу в беседе с Sport24.
Агент: если "Сочи" обратится, мы рассмотрим этот вариант. Петреску хочет выиграть трофей в России
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