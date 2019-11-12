» » Газинский: дома рады, что тренируюсь и не бурчу

Газинский: дома рады, что тренируюсь и не бурчу

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, как перенес травму, что чувствовал в тот момент и теперь, когда вернулся в общую группу.

"Если быть честным и откровенным, полученная травма была одной из самых сложных в моей карьере. Сперва я не думал, что все настолько серьезно. Приехав в клинику, мне сказали, что восстановление займет 6 месяцев. Для меня это стало шоком. Мне многие говорили, что я не отвечал на сообщения и звонки в момент, когда меня прооперировали. На самом деле я этого даже не помню.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда ты играешь на три фронта, то практически не бываешь дома. В момент травмы я радовался, что нахожусь с ребенком и семьей, но мне безумно не хватало коллектива, скучал по играм и заездам. Надеюсь, что парни скучали по мне. Я дед и бурчу? По этому они и скучали. Этого не хватало. В доме тоже обрадовались, что я начал ходить на тренировки и больше не бурчу.

Я как ребенок. Хочется резвиться с мячом, но присутствует и боязнь. Раньше не понимал, когда спортсмены говорили, что после травм тяжело идти в стык. Сейчас понимаю.

Ребята стараются играть в тот футбол, который требует тренер. Много изменений и достаточно травм. Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах. Но я ругаюсь и когда сам играю. Это нормально. Но понимаю, что, сидя на трибуне, критиковать проще", — цитирует Газинского "Матч ТВ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Газинский Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ассоциация футболистов-профессионалов вступилась за Тайсона, пострадавшего от расизма
Ткаченко - о самом успешном сезоне "Крыльев": были первыми, кто сделал это в русском футболе
Газинский: дома рады, что тренируюсь и не бурчу
Куртуа о критике: я знаю, чего стою 1
Экс-игрок сборной Италии раскритиковал поведение Роналду
Саутгейт: состав сборной Англии согласился с отстранением Стерлинга 1
Клопп: "Ливерпуль" будет готов на 100% к матчу клубного чемпионата мира
Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки
Задержанные в Венгрии российские фанаты освобождены
Экс-президент "Локо" Наумов: уважаю Семака, но он не справился со своей ролью в "Зените" 5
"Динамо" может увеличить бюджет в следующем сезоне
"Прошу прощения у родных". Слуцкий рассказал о разводе с женой 1
Экс-президент "Локо" Наумов: поеду и буду говорить с Миранчуками, чтобы не переходили в "Зенит" 6
Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поведение после замены в матче с "Миланом" 1
Бердыев может завершить тренерскую карьеру 3
Стало известно, почему Акинфеев отказывается возвращаться в сборную России 18
"Я капитан команды, ***". ЦСКА показал тизер выпуска "Вокруг матча" с Овчинниковым
"Урал" вылетел на Кипр, где будет готовиться к "Спартаку" 2
Теннисист Медведев: считаю, футболисты сборной России полностью заслужили ЗМС 1
Сычев: у Бакаева большое будущее в сборной России 1
Агент: если "Сочи" обратится, мы рассмотрим этот вариант. Петреску хочет выиграть трофей в России
Рейнгольд: Гилерме относится к вратарям, которых называют "пеночниками". Такие не должны играть в сборной 11
Ерохин: болельщики отлично поддерживают сборную. Мы отплатим своим отношением на поле (видео) 1
Ерохин - о новой форме сборной России: посмотрим, фартовая она или нет (видео)
Ерохин: Бельгию возможно обыграть. Мы будем знать, как действовать против них (видео)
Безуглов прокомментировал повреждения Баринова и Черышева (видео) 1
Врач сборной России: никакого повреждения у Головина нет (видео)
Газзаев: если Акинфеев решит вернуться в сборную, я буду только рад 4
Фомин: в сборной России чувствуется уровень и масштаб (видео) 1
Точилин: никакое заявление об отставке я не подавал 3
Все новости