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Борису Ротенбергу присвоен орден Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского гендиректора общества содействия развитию спортивных единоборств "Отечество" и владельца футбольного клуба "Сочи" Бориса Ротенберга.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича — генерального директора некоммерческого партнерства "Общество содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество", — говорится в тексте указа.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.


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Теги: Ротенберг Б Сочи Путин
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