Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, передает Sport24.
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитра матча 16-го тура РПЛ "Сочи" — ЦСКА (2:3) Станислава Васильева.
Перед началом второго тайма в подтрибунном помещении, где команды ожидали выхода на поле, тренер армейцев на повышенных тонах пообщался с главным судьей. Эпизод попал в трансляцию.
Гончаренко прибыл на заседание КДК, где рассмотрят его высказывания в адрес арбитра
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