» » "Краснодар" и "Ростов" сообщили о проведении товарищеского матча

"Краснодар" и "Ростов" сообщили о проведении товарищеского матча

"Краснодар" и "Ростов" договорились о проведении товарищеского матча. Игра состоится в ближайшее воскресенье, 17 ноября, на стадионе "Краснодара". Начало матча запланировано на 16:00 мск.

Для болельщиков "Ростова" будет открыт гостевой сектор, вход на игру свободный. Трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер".





Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Интер" может купить Жиру в январе за 7 млн евро
Монтоливо: в "Милане" меня оставили на произвол судьбы
Карвахаль: не буду лгать, предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла в плей-офф ЛЧ
Защитник "Ливерпуля" Робертсон пропустит до двух недель из-за травмы лодыжки
"Краснодар" и "Ростов" сообщили о проведении товарищеского матча
Коновалов: пора купить "Футбольный менеджер" и продать себя в "Барселону"
Полузащитник "Урала" Бумаль дисквалифицирован на два матча Кубка России
"Зенит" опроверг информацию об интересе к полузащитнику "Палмейраса" Скарпе 2
"Макдоналдс" не будет спонсором Евро-2020. Впервые за 28 лет
Adidas извинился перед сборной Германии за ошибки в фамилиях футболистов на новой форме
Экс-баскетболистка Кейру впервые показала лицо ребенка от футболиста Новосельцева 4
Клопп: надеюсь, все игроки "Ливерпуля" вернутся из сборных здоровыми
Медведев: надеюсь, консервативное лечение Лунёва даст результаты
В Турции сообщили об интересе "Краснодара" к полузащитнику "Бешикташа" Озьякупу
"Барселона" - "Реал": официально объявлены дата и время проведения перенесенного матча Ла Лиги
Почеттино может быть уволен из "Тоттенхэма" после матча с "Вест Хэмом"
Крал: с Тедеско "Спартак" тренируется несколько иначе, тактика работает правильно
ЦСКА хочет подписать контракт на 3,5 года с лучшим бомбардиром "Нефтехимика" Макаровым
Украинский журналист: когда-то решение по Ракицкому было политическим, а теперь все смешалось 3
"Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. рублей по итогам матча со "Спартаком"
Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них — условно 13
Крал — о России: большая, многолюдная, великие клубы
Стал известен арбитр матча отборочного этапа Евро-2020 Россия — Бельгия
"Ща Миранчук придет": Дзюба ответил болельщикам (видео) 7
Бышовец о шансах в матче с Бельгией: я настроен оптимистично, этой команде присуще чувство ответственности и чувство реванша
В "Вечернем Урганте" пошутили над тем, как Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России 3
Ал. Миранчук: детальная работа по сопернику уже пошла (видео)
Крал: "Спартак" не выступает в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо
Ал. Миранчук - о новой форме сборной России: в каком смысле она может быть нехорошей? (видео) 4
Федун, Цорн и Тедеско приехали на матч "Спартака-2" в ФНЛ 5
Все новости