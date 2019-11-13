"Краснодар" и "Ростов" сообщили о проведении товарищеского матча

«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»



Встреча состоится в воскресенье, 17 ноября, в 16:00 на основном стадионе «быков».https://t.co/KtXDhASPxl pic.twitter.com/cDXUBl3Qrw — Football Club Rostov (@rostovfc) November 13, 2019

Как заполнить перерыв на матчи сборных? ?

Как превратить товарищеский матч в дерби??



Берем свободное воскресенье, добавляем два южных клуба Премьер-лиги, приправляем огненной поддержкой и встречаемся на красавце-стадионе в 16:00! ?



Подробнее ?https://t.co/s2Ii7Pwh56 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 13, 2019

"Краснодар" и "Ростов" договорились о проведении товарищеского матча. Игра состоится в ближайшее воскресенье, 17 ноября, на стадионе "Краснодара". Начало матча запланировано на 16:00 мск.Для болельщиков "Ростова" будет открыт гостевой сектор, вход на игру свободный. Трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер".