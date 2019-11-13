"Краснодар" и "Ростов" сообщили о проведении товарищеского матча

Для болельщиков "Ростова" будет открыт гостевой сектор, вход на игру свободный. Трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер".
«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»— Football Club Rostov (@rostovfc) November 13, 2019
Встреча состоится в воскресенье, 17 ноября, в 16:00 на основном стадионе «быков».https://t.co/KtXDhASPxl pic.twitter.com/cDXUBl3Qrw
Как заполнить перерыв на матчи сборных? ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 13, 2019
Как превратить товарищеский матч в дерби??
Берем свободное воскресенье, добавляем два южных клуба Премьер-лиги, приправляем огненной поддержкой и встречаемся на красавце-стадионе в 16:00! ?
Подробнее ?https://t.co/s2Ii7Pwh56