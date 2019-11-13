» » Агент Петреску сообщил, что никаких контактов с "Сочи" не было

Агент Петреску сообщил, что никаких контактов с "Сочи" не было

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Дана Петреску, опроверг информацию СМИ, согласно которой тренер румынской команды ЧФР (Клуж) может возглавить "Сочи".

"Я не знаю, что там пишут разные СМИ. Дан Петреску сейчас находится с Бухаресте со своей командой. Заявляю со стопроцентной уверенностью. Это все неправда. Никаких контактов с "Сочи" даже не было. Никто мне оттуда не звонил.

Но я еще раз повторюсь: если у Дана будут предложения клубов из разных стран, то в первую очередь он будет рассматривать предложения из России. Он еще не все сказал в этой стране", - цитирует Пырнэу Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Петреску Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Талалаев: если "Ротор" будут судить, как сегодня, то они уже вышли в РПЛ
Венгер возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола
Тедеско: могу представить, что останусь в "Спартаке" надолго 4
Суарес: нет ничего странного в том, что "Барселона" ищет нового нападающего
Сантуш: Роналду здоров и сыграет с Люксембургом и Литвой
Игрок сборной Украины: никогда не стану бросаться словами, что в России - подонки 2
Агент Петреску сообщил, что никаких контактов с "Сочи" не было
Булыкин: пока не хочу натирать морковку, как Смолов 2
"Нижний Новгород" в гостях обыграл "Торпедо"
Чанов: ни я, ни тренеры, ни журналисты не повлияют на решение Акинфеева о возвращении в сборную
Тедеско: "Спартак" - абсолютный номер один в России, как "Бавария" в Германии 21
"Чертаново" дома обыграло "Балтику" в матче первенства ФНЛ 1
Силва дисквалифицирован на один матч за шутку в соцсети в адрес одноклубника
"Химки" дома уступили "Ротору"
"Чайка" обыграла "Мордовию"
Карпин - о финансовом положении "Ростова": долги перед командой за три месяца 15
Гришин - о Гончаренко: у нас цивилизованная страна, оскорблять людей не положено 4
Суд отклонил иск Алдонина к МВД о взыскании 47 млн рублей за волокиту
Муслин - о словах Каньенды: зачем мне при зарплате $ 100 тыс. просить $ 2500? 2
Грушевский: Гончаренко имел основания на оскорбления. Я - за справедливость
"Интер" может купить Жиру в январе за 7 млн евро
Монтоливо: в "Милане" меня оставили на произвол судьбы
Карвахаль: не буду лгать, предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла в плей-офф ЛЧ
Защитник "Ливерпуля" Робертсон пропустит до двух недель из-за травмы лодыжки
"Краснодар" и "Ростов" сообщили о проведении товарищеского матча
Коновалов: пора купить "Футбольный менеджер" и продать себя в "Барселону"
Полузащитник "Урала" Бумаль дисквалифицирован на два матча Кубка России
"Зенит" опроверг информацию об интересе к полузащитнику "Палмейраса" Скарпе 5
"Макдоналдс" не будет спонсором Евро-2020. Впервые за 28 лет
Adidas извинился перед сборной Германии за ошибки в фамилиях футболистов на новой форме 2
Все новости