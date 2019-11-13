Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Дана Петреску, опроверг информацию СМИ, согласно которой тренер румынской команды ЧФР (Клуж) может возглавить "Сочи".
"Я не знаю, что там пишут разные СМИ. Дан Петреску сейчас находится с Бухаресте со своей командой. Заявляю со стопроцентной уверенностью. Это все неправда. Никаких контактов с "Сочи" даже не было. Никто мне оттуда не звонил.
Но я еще раз повторюсь: если у Дана будут предложения клубов из разных стран, то в первую очередь он будет рассматривать предложения из России. Он еще не все сказал в этой стране", - цитирует Пырнэу Sport24.ru.
Агент Петреску сообщил, что никаких контактов с "Сочи" не было
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