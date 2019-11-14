» » Стало известно, когда Малком и Маммана вернутся в общую группу "Зенита"

Стало известно, когда Малком и Маммана вернутся в общую группу "Зенита"

Восстановление после травм нападающего "Зенита" Малкома и защитника Эмануэля Мамманы идет по плану, сообщает Bobsoccer.

На данный момент игроки проходят все необходимые процедуры и выполняют требуемый объем работы. Малком и Маммана не улетели в Южную Америку, а проходят реабилитацию в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что бразилец должен быть готов к первому зимнему сбору "Зенита", а аргентинец вернется в общую группу к середине весны. Эти сроки ориентировочные и могут подвергнуться небольшим корректировкам.

22-летний Малком перешел в петербургский клуб из "Барселоны" в летнее трансферное окно за 40 млн евро. Из-за повреждения футболист не играет с августа.

23-летний Маммана получил повреждение крестообразных связок колена 6 октября в матче 12-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1).


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Малком Маммана Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Adidas прокомментировал проблему с формой сборной России
"Кайрат" продлил контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана
Головин снова не тренируется в общей группе сборной России
Агент Ерёмин: в Южной Корее среди футболистов телесные наказания — норма
Хорваты ещё могут остаться без Евро. Расклады отборочных групп 1
Стало известно, когда Малком и Маммана вернутся в общую группу "Зенита" 2
"Тоттенхэм" хочет купить у "Ромы" Пеллегрини на замену Эриксену
Дешам отреагировал на слова Зидана о том, что Бензема должен играть в сборной Франции
Рокировка в борьбе за Премьер-лигу. Обзор 23-го тура ФНЛ
"Мы хотели Златана. Мы получили Златана". "Лос-Анджелес" на прощание показал все голы шведа за клуб 1
Легионер "Рубина" получил от мошенников СМС и перевел им 40 тысяч рублей 1
Варан: тема Бензема — не запретная в сборной Франции
Клуб Бекхэма проведет первый домашний матч MLS весной 2020 года против "Гэлакси"
"Тоттенхэм" рассматривает пятерых кандидатов на замену Почеттино
Ультрас киевского "Динамо" — о расистском скандале: мы имитировали звук пятнистых сов 3
Юран: Гончаренко никогда не относился к тренерам, посылающим судей. Наверное, его довели до этого 1
Месси: обычно не прошу футболки у игроков. Но однажды я попросил у Зидана
Модрич: Бензема — один из лучших нападающих в мире. Он легенда для меня
Мбаппе: хочу выиграть Евро-2020 и сыграть на Олимпийских играх в Токио
Левандовски установил рекорд "Баварии", став лучшим игроком месяца третий раз подряд
Клопп: надеюсь, все игроки "Ливерпуля" вернутся из сборных здоровыми
Головин сравнялся с Лекомтом по количеству MVP среди игроков "Монако" в сезоне-2019/20
Мать 20-летнего футболиста "Ромы" ответила фанатам "Пармы", назвавшим ее шлюхой
Асприлья отговорил киллера от убийства Чилаверта после проигрыша Колумбии Парагваю в отборе ЧМ-98
Сборная Чили отменила товарищеский матч с Перу из-за беспорядков в стране
Скаут "Зенита": мы имеем четкие цели на зимнее трансферное окно 2
Роуз заявил, что руководство "Тоттенхэма" пыталось избавиться от него летом
Президент "Наполи" готов продать клуб не менее, чем за 900 млн евро
"Бавария" хочет летом подписать контракт с Гвардиолой
"Локомотив" попробует сохранить Мариу 2
Все новости