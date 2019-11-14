Восстановление после травм нападающего "Зенита" Малкома и защитника Эмануэля Мамманы идет по плану, сообщает Bobsoccer.
На данный момент игроки проходят все необходимые процедуры и выполняют требуемый объем работы. Малком и Маммана не улетели в Южную Америку, а проходят реабилитацию в Санкт-Петербурге.
Сообщается, что бразилец должен быть готов к первому зимнему сбору "Зенита", а аргентинец вернется в общую группу к середине весны. Эти сроки ориентировочные и могут подвергнуться небольшим корректировкам.
22-летний Малком перешел в петербургский клуб из "Барселоны" в летнее трансферное окно за 40 млн евро. Из-за повреждения футболист не играет с августа.
23-летний Маммана получил повреждение крестообразных связок колена 6 октября в матче 12-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1).
Стало известно, когда Малком и Маммана вернутся в общую группу "Зенита"
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