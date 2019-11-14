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Смертин: люблю поэзию Бродского, музыку Башлачева и прозу Платонова

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о своих литературных и музыкальных предпочтениях.

"Очень люблю поэзию Бродского. Так же сильно, как музыку Башлачева и прозу Платонова. На мой взгляд, эти люди изумительно обращаются со словом, в их произведениях есть драматургия, которая меня притягивает и никак не отягощает в повседневной жизни.

Из зарубежных авторов люблю Джона Фаулза. Когда я перешел в аренду в "Портсмут", то сразу со своим английским приятелем — писателем Джимом Риорданом — поехал в музей Фаулза в городке Лайм-Реджис. И мы, как и все посетители, спросили наивное "Где живет Фаулз?" Сотрудники усмехнулись, сказав, что их по 100 человек в день об этом спрашивают и что они, конечно, не дадут адрес. Но мы не растерялись и зашли через то, что я играю за "Портсмут". Настоящий поклонник из России, прочитал все романы — что было чистой правдой. Так нам дали адрес.

Дверь открыла Сара, жена Фаулза. Узнав, какой путь мы проделали и что я футболист из России, интересующийся книгами мужа, она пустила нас в дом. Писатель тогда уже был парализован, Сара подвезла его на каталке. Я сказал, что моя любимая книга — "Дэниел Мартин". Представляете, Сара протянула ее Фаулзу, и он трясущейся рукой для меня подписал: "Alexey, score well!" (Хороших голов, Алексей!).

Мой друг в этот момент заплакал, а Сара объяснила, что этот роман у них с Фаулзом тоже любимый.

У меня есть две настольные книги. Только не улыбайтесь, ладно? Это "Афоризмы житейской мудрости" мизантропа Шопенгауэра — книга, кстати, жизнеутверждающая, потрясающая. А вторая — "Нравственные письма к Луцилию" Луция Сенеки.

Мы часто с футболистами друг другу что-то советовали. Кстати, с Фаулзом меня познакомил Егор Титов", — сказал Смертин в интервью Sports.ru.


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