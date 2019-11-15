ЦСКА склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Соглашение игрока истекает этой зимой.
В настоящее время 24-летний футболист восстанавливается после разрыва двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной. Травму Дмитрий получил в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:2) в результате единоборства с защитником красно-белых Самуэлем Жиго.
5 сентября Ефремов перенёс операцию. Сообщалось, что сроки восстановления хавбека составят 6-7 месяцев.
Ефремов выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 2 матчах Российской Премьер-Лиги (1 — в основе). "Армейцы" после 16 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства.
"Чемпионат.сом"
ЦСКА, скорее всего, не будет продлевать контракт с Ефремовым
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