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Мещеряков: судейскую реформу воспринял как данность. Выводы делать рано

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в беседе с Sport24 прокомментировал изменения в российском судействе.

Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета Российского футбольного союза генерального директора "Сбербанк Капитал" Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова. О других изменениях вчера рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Я к этой реформе никак не отнесся. Я воспринял ее как данность. Думаю, еще рано делать какие-либо выводы. Посмотрим, какие будут результаты, и что будет происходить на поле", — сказал Мещеряков.


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Теги: Мещеряков Локомотив
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