Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в беседе с Sport24 прокомментировал изменения в российском судействе.
Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета Российского футбольного союза генерального директора "Сбербанк Капитал" Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова. О других изменениях вчера рассказал президент РФС Александр Дюков.
"Я к этой реформе никак не отнесся. Я воспринял ее как данность. Думаю, еще рано делать какие-либо выводы. Посмотрим, какие будут результаты, и что будет происходить на поле", — сказал Мещеряков.
Мещеряков: судейскую реформу воспринял как данность. Выводы делать рано
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