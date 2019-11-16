Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал возможность перехода своего клиента в европейские клубы.
"Его имя на слуху, потому что сейчас он отлично себя проявлет. За последние три года он проделал невероятный путь. Из "Эвертона" перешел в ЦСКА и стал лучшим полузащитником в России, выступает в сборной Хорватии вместе с Брозовичем и Модричем. Он способен заинтересовать крупные команды, но сейчас мы должны работать и не болтать", — цитирует Мартича TMW.
Sport24
Агент: Влашич способен заинтересовать крупные команды, но сейчас мы должны работать и не болтать
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