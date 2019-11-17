Молодой футболист ФК "Ростов" Александр Долгов пообщался с журналистами после товарищеской игры против "Краснодара".
– Я думаю, что в товарищеской игре победа в матче второстепенна, – признался игрок. – В первую очередь, была задача дать практику нам, молодым, и тем, кто в течение сезона получает мало времени. Я думаю, что сегодня с этой задачей мы справились.
– Почему счет в этой товарищеской игре всего лишь 1:0, когда последние матчи, куда более принципиальные, заканчивались 2:2?
– Сегодня была совсем другая игра – неофициальная. Это другие составы, задачи. Тяжело сравнивать.
– Но настрой у некоторых был боевой: Вильена даже травму получил...
– На все игры футболисты выходят с одной целью – победить. Это не зависит от того, товарищеская она или нет. Жаль, что Вильена получил травму. Тут не было никакого умысла, но поймите: ногу никто убрать тоже не может. Здоровья ему.
Источник: www.rusfootball.info
Долгов: жаль, что Вильена получил травму. Но тут не было никакого умысла
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