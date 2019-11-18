Аналитики букмекерских контор оценили вероятность того, что Валерий Карпин покинет пост главного тренера ФК "Ростов" до конца сезона-2019/20.
Если это случится, сыграет ставка с коэффициентом 3.20 (35% вероятности).
На то, что Карпин доработает сезон в ростовском клубе, можно поставить за 1.30 (65%).
На прошлой неделе стало известно о финансовых трудностях в ФК "Ростов", которые могут стать причиной ухода футболистов и тренерского штаба.
Sport24
Эксперты оценили шансы Карпина уйти из "Ростова" уже в этом сезоне
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