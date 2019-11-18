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Врач "Уфы" рассказал, что случилось с болельщиком "Локомотива"

Врач "Уфы" Ильшат Жданов рассказал, что произошло с болельщиком "Локомотива" во время товарищеского матча, который состоялся сегодня, 18 ноября, и завершился со счётом 2:0.

"Во время матча внезапно стало плохо болельщику "Локомотива". В это время мы с Русланом Зиннатовым, нашим массажистом, находились рядом. Оценили состояние человека, у него была острая сосудистая недостаточность, он терял сознание. Мы положили его на землю, оценили состояние гемодинамики, померили давление – оно оказалось низким. После этого мы оказали ему первую помощь: ввели внутривенно укол, и после этого он начал приходить в себя. Вскоре приехала скорая, которую вызвали мы, чтобы они сделали кардиограмму и померили сахар. Его забрали в стационар.

Как могла закончиться ситуация, если бы мы не помогли? Во-первых, когда он начал терять сознание, он сидел на трибуне. Мы быстро сориентировались и положили его на землю. Если бы не положили – он бы упал и ударился головой, получил травму. Скорее всего, сотрясение мозга, там металлические перила. Во-вторых, нельзя сказать, чем бы ситуация закончилась. При острой сосудистой недостаточности помощь должна оказываться быстро и своевременно. Ему нужно было быстро ввести препарат, это неотложное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. Его состояние было тяжёлым.

Конечно, со временем к нам присоединился и врач "Локо", и он сейчас в курсе его состояния. Задействованы были все, никто не остался в стороне", - цитирует Жданова "Чемпионат".


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Теги: Уфа Локомотив
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