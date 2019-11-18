Бывший капитан "Зенита", а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча "Рубин" - "Зенит" в 17-м туре РПЛ.
"Зениту" предстоит сложный выезд в Казань. "Рубин" всегда был опасен на своем поле, а сейчас, в условиях дефицита очков, опасен вдвойне. Но у "Рубина" необходимо обязательно выигрывать, чтобы создать позитивный задел перед ключевыми играми с "Лионом", "Спартаком" и "Динамо". Именно в этих играх во многом определятся долгосрочные перспективы петербургского клуба", — цитирует Игонина "Петербургский дневник".
Матч "Рубин" - "Зенит" состоится 23 ноября. Начало — в 14:00 мск.
Игонин: "Зениту" предстоит сложный выезд в Казань. "Рубин" всегда был опасен на своем поле
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