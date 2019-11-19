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Ребров: мы отвечали за свои слова, а сейчас любой может оскорбить в соцсетях и ему ничего не будет

Голкипер "Спартака" Артем Ребров призвал молодежь не прибегать к оскорблениям в социальных сетях в адрес спортсменов и других известных людей.
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Большие дискуссии развернулись под моим постом о подобающем поведении на стадионе. К сожалению, многие так и не смогли удержать себя в рамках приличия и получили заслуженный бан ??????Читая комментарии, я подумал вот о чем ??? Поколение моего детства, юности, рожденных в конце 80-х, начале 90-х всегда «отвечало» за свои слова. В любой компании — на улице, в учебном заведении или на футбольном поле, сказав что-то, «предъявив» кому-то, и, уж тем более, оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить. Отвечали мы, как правило, разбитыми носами или кулаками. Меня воспитывали так, что драка — это последнее дело. Любой вопрос можно решить без применения физической силы. Но были ситуации когда нужно было отстоять своё и приходилось драться ???? Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодёжи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим «троллингом», похвастать об этом друзьям ??? Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет. Конечно, если публичный человек выбрасывает на обзор что-то личное, то должен быть готов ко всякому роду атакам, критике и неприятию. Это нормальный процесс! Но так ли круты эти «Тролли»? Скажу по себе. Когда вижу хамские и неадекватные сообщения в Директ или комментариях, сразу удаляю, блокирую, не читая или не вникая в сказанное. Иногда, когда захожу на страницы других известных людей, вижу там комментарии от «реальных пацанов» и смеюсь. Кроме улыбки и отеческого понимания того, что сейчас другие времена и к ответу этих ребят никто не призовёт, эмоций больше нет. Так что, пацаны, позвольте совет ??Направьте свою энергию на уроки и сами становитесь известными людьми, спортсменами, профессорами и просто уважаемыми личностями. Не прожигайте своё время в комментариях и жизнях других людей. Лучше уделите это время себе, своему развитию! Фото: @olya.kuznets #ребров32 #мысливслух #молодежь #новоепоколение #спморазвитие

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"Большие дискуссии развернулись под моим постом о подобающем поведении на стадионе. К сожалению, многие так и не смогли удержать себя в рамках приличия и получили заслуженный бан. Читая комментарии, я подумал вот о чем… Поколение моего детства, юности, рожденное в конце 80-х — начале 90-х, всегда отвечало за свои слова. В любой компании — на улице, в учебном заведении или на футбольном поле — сказав что-то, "предъявив" кому-то, и уж тем более, оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить. Отвечали мы, как правило, разбитыми носами или кулаками. Меня воспитывали так, что драка — это последнее дело. Любой вопрос можно решить без применения физической силы. Но были ситуации, когда нужно было отстоять свое, и приходилось драться.

Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодежи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим троллингом, похвастать об этом друзьям. Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет. Конечно, если публичный человек выбрасывает на обзор что-то личное, то должен быть готов ко всякому роду атакам, критике и неприятию. Это нормальный процесс! Но так ли круты эти тролли? Скажу по себе: когда вижу хамские и неадекватные сообщения в директ или комментариях, сразу удаляю, блокирую, не читая или не вникая в сказанное. Иногда, когда захожу на страницы других известных людей, вижу там комментарии от "реальных пацанов" и смеюсь. Кроме улыбки и отеческого понимания того, что сейчас другие времена и к ответу этих ребят никто не призовет, эмоций больше нет.

Так что, пацаны, позвольте совет. Направьте свою энергию на уроки и сами становитесь известными людьми, спортсменами, профессорами и просто уважаемыми личностями. Не прожигайте свое время в комментариях и жизнях других людей. Лучше уделите это время себе, своему развитию!" — написал Ребров в инстаграме.


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Теги: Ребров Спартак
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