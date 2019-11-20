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Павлюченко - об оскорблениях Дзюбы: у таких людей явно не хватает мозгов

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался на тему того, что российские болельщики оскорбляли нападающего национальной команды Артема Дзюбу во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0).

"Мне очень обидно за Артема Дзюбу. Если честно, я не понимаю таких людей, которые позволили себе крыть матом капитана сборной России в матче национальной команды. Я считаю, что это низкий поступок людей, которые не уважают своих спортсменов. У таких людей явно не хватает мозгов.

Артем Дзюба многое делает для страны, от болельщиков до простых людей. Он своими поступками делает людей только счастливыми, а своими голами приносит результат сборной России. Сейчас наша сборная дает хорошие результаты, но появляются какие-то болельщики, которые ведут себя не по-человечески, это нелюди.

Он капитан сборной, который просто так не становится им. У меня тоже были такие случаи, даже в «Спартаке», в сборной такого не было. Я забивал голы, но находились люди, которым не нравилась моя игра. Этим людям не нравилось, что я забивал голы. Да, это неприятно, он не заслужил этого, но негодяи есть, это бессовестные люди. Такие люди есть, которые ничего в жизни не добились, они никто, и звать их никак.

Я бы понял это, если бы это случилось на матче «Спартак-«Зенит», это было и будет. Но, когда это делается на матче сборной, когда нужна поддержка и сборная должна объединять всех болельщиков, то мне кажется это лишнее.

Болельщики, как и футболисты должны переключаться с клуба на сборную, также, как со сборной на клуб. Нельзя такое допускать, если даже ты болельщик «Спартака», «Локомотива» или «Динамо», человек приехал и играет за сборную, хоть он играет за «Зенит» или ЦСКА, это вообще неважно.

Нельзя во время игры сборной такие вещи позволять. Да, когда все уезжают по клубам, тогда другое. Сборная — это сборная, мы должны быть все едины. Сейчас все будут брать билеты и бронировать отели на Евро-2020, болельщики должны сплотиться и только поддерживать наших ребят.

Артем Дзюба посвящает сейчас свою жизнь футболу, тренировки, перелеты, нагрузки, он трудится над собой и делает все, чтобы принести пользу сборной России и сделать страну счастливой. Но такая выходка, я даже не знаю, как назвать этих людей, это какие-то изверги. Я бы посоветовал Дзюбе не обращать внимание на это и не давать никаких комментариев. Этими словами я хочу поддержать Дзюбу, он на правильном пути, такие люди всегда есть и будут в жизни", - цитирует Павлюченко Sport24.


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Теги: Павлюченко Дзюба
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