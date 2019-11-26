Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев признался, что еще не реализовал себя в полной мере как футболист. По словам Ткачева, он хотел бы получить вызов в сборную России.
"Реализовал себя в футболе не полностью. Как любому российскому футболисту, хотелось бы получить вызов в сборную, попасть в расширенный список. Моей душе этого не хватает. А так, в карьере много хорошего было, будет что рассказать маленькому сыну.
Не заметил, что прошел какой-то рубеж, когда исполнилось 30 лет. Мы, футболисты, почему молодые? В коллективе всегда шутки, ребята в отличной физической форме. Мы же не старперы какие-то. Если бы жил обычной жизнью, может, что-то почувствовал. Если смотреть в паспорт, то да, тридцать лет — приличный возраст. Но это все условности, на которые не стоит обращать внимания", — цитирует Ткачева пресс-служба клуба.
Ткачев: хотелось бы получить вызов в сборную России
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