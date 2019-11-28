Бывший советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков поразмышлял о конфликте нападающего "Зенита" Артема Дзюбы с некоторыми болельщиками "Спартака", которые скандировали в адрес футболиста неприличные кричалки на матче сборной России и во время игры красно-белых в РПЛ.
— Я думаю, любой, кто играл на высоком уровне, оказывался в похожей ситуации. Артем правильно все понимает, реагирует. Главное, держать себя в руках, не нервничать, не распыляться, а концентрировать себя на своем деле. Они все верно сказал в интервью после матча с "Лионом": пусть говорят, кричат, я буду делать свое дело. Его задача — выходить на поле и доказывать игрой.
— Можно ждать от Дзюбы такой же заряженности, такой же эффективной игры со "Спартаком" в матче РПЛ 1 декабря?
— Да. У него есть характер, дух, позволяющий побеждать. Он лидер, все это передается команде. В непростых ситуациях играет решающую роль. Это и матч с "Лионом" показал. Начал "Зенит" натужно, соперник владел инициативой, но в такой непростой ситуации Артем продавил, забил важный гол, который, по сути, предопределял исход игры. Игру с "Рубином" можно вспомнить.
Но я под впечатлением игры с "Лионом", так как был на матче. Было интересно, как "Зенит" проявит себя в этой ситуации. Решающий матч для команды. Именно в таких играх должны проявлять себя лидеры команды. И Дзюба проявил. Кого-то это ломает, кто-то не может справляться с давлением извне, а Дзюба справляется, такая ситуация даже стимулирует его. Поэтому так называемые "враги" Дзюбы даже в чем-то помогают ему, — цитирует Кирьякова "Спорт день за днем".
Кирьяков: враги Дзюбы даже в чем-то помогают ему
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