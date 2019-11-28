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Алименты в рамках контракта Глушакова со "Спартаком" — порядка 80 млн рублей (6-8 млн в месяц в зависимости от результатов команды).
Часть компенсации после расторжения контракта со "Спартаком" — порядка 20 млн рублей.
Алименты, которые Дарья Глушакова получала, когда Денис был игроком «Спартака» — 6-8 млн рублей ежемесячно, в зависимости от результатов команды. Алименты, которые Дарья получает сейчас, — порядка 500?000 рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что Дарью Глушакову связывают любовные отношения с Геннадием Удуняном, который представлял интересы чиновника Минпромторга Дениса Пака в деле с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Sport24.ru
Бывшая жена Глушакова после развода получит 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей
Бывшая жена Дениса Глушакова Дарья по итогам бракоразводного процесса получит:
Фото: instagram.com
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