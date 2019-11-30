Тренер "Сочи" Березовский: это очень достойный поступок "Оренбурга"

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал перенос игры 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» на 2020-й год.

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