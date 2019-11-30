Напомним, что причиной этому стала эпидемия ангины в составе южного клуба.
- Это очень достойный поступок наших коллег из «Оренбурга», которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации. Это и есть настоящий fair play, который в таких поступках и проявляется в спорте.
Сегодня у нас тренировка, в ней смогут принять участие семь-восемь человек. Остальные долечиваются. Наш медштаб героически отработал в эти дни, и это должно принести свои плоды, - приводит слова исполняющего обязанности "Р-Спорт".
Тренер "Сочи" Березовский: это очень достойный поступок "Оренбурга"
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал перенос игры 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» на 2020-й год.
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
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