- Он набрал опыт в Англии, он хорошо знает английский, и это ему очень поможет. Он хочет тренировать в западных клубах. И очень большой плюс, что он этого не боится. Посмотрим, куда дальше он пойдет. Могу пожелать другу удачи. Желаю ему отдохнуть немножко, потому что всем тяжело так.
Стоит ли ему возвращаться в Россию? Это вопрос его личный. Сейчас он немножко отдохнет, рассмотрит все варианты, и выберет свой путь. Но я думаю, что он хочет продолжить карьеру в западной Европе, - приводит слова Ярошика sport24.
Напомним, что Леонид Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера "Витесса" после серии из пяти поражений.
Ранее сообщалось об интересе к специалисту московского "Динамо".
Ярошик: возвращение Слуцкого в Россию? Думаю, он хочет продолжить карьеру в западной Европе
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением по поводу продолжения карьеры Леонида Слуцкого после ухода из "Витесса"
Фото: Bookmaker-ratings
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