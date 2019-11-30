"Ростов":Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Ильин.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Погребняк, Панюков.
Главный арбитр встречи - Алексей Сухой.
Матч пройдет на "Ростов Арене". Начало сегодняшней встречи - 16:30 мск.
"Ростов" - "Урал". Стартовые составы
Стали известны составы на матч 18-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Уралом"
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