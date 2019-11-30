Карп: "Уфа" сыграла идеально? Всегда, знаешь, есть место для лучшего

Полузащитник "Уфы" Кэтилин Карп прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0) в рамках 18-го тура РПЛ

Фото: ФК "Уфа"

- Открытая игра получилась. Думаю, у нас было больше моментов, надо было их реализовать и побеждать крупнее.Почему тренировались в "Сочи"? У нас холодная погода. Так решило руководство.Почему не забили? Реализация. Главное, что мы доходим до ворот. Тот же Кротов должен был забить в первом тайме, но попал в крестовину. И в конце матча...Надо было побеждать 2-3:0.- Надо уходить в отпуск в хорошем настроении. Сделаем все ради победы.- Я думаю, даже если бы выиграли 3-4:0, нельзя было бы сказать, что мы играли идеально. Всегда, знаешь, есть место для лучшего, - приводит слова Карпа корреспондентРоман Гуськов.