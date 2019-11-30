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Карп: "Уфа" сыграла идеально? Всегда, знаешь, есть место для лучшего

Полузащитник "Уфы" Кэтилин Карп прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0) в рамках 18-го тура РПЛ
Фото: ФК "Уфа"
- Открытая игра получилась. Думаю, у нас было больше моментов, надо было их реализовать и побеждать крупнее.

Почему тренировались в "Сочи"? У нас холодная погода. Так решило руководство.

Почему не забили? Реализация. Главное, что мы доходим до ворот. Тот же Кротов должен был забить в первом тайме, но попал в крестовину. И в конце матча...

Надо было побеждать 2-3:0.

- С каким настроением будете выходить на матч против "Ахмата"?

- Надо уходить в отпуск в хорошем настроении. Сделаем все ради победы.

- Насколько близка "Уфа" была к идеалу?

- Я думаю, даже если бы выиграли 3-4:0, нельзя было бы сказать, что мы играли идеально. Всегда, знаешь, есть место для лучшего, - приводит слова Карпа корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.


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Теги: Уфа Карп Крылья Советов
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