Ушли в зимнюю спячку. «Ростов» и «Урал» продлили безвыигрышные серии

Усреднённые позиции "Ростова" и "Урала". Слева - "Ростов", справа - "Урал"

? «Ростов» и «Урал» не забили друг другу в 18-м туре. Обе команды продолжили свои безвыигрышные серии.#РостовУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/K31detru1B