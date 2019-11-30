Ушли в зимнюю спячку. «Ростов» и «Урал» продлили безвыигрышные серии

Ситуацию в «Ростове» осложняли разговоры о финансовых проблемах клуба. Результаты команды пошли на спад аккурат после того, как появилась соответствующая информация о задолженностях. Подтвердил слухи о долгах по зарплатам и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Впрочем, по всей видимости, руководители и спонсоры клуба тут же сделали выводы: после матча с «Уралом» Карпин сообщил, что деньги начали выплачивать.
Сложно сказать, как вся эта ситуация влияет на южан, которые и раньше сталкивались с проблемами, играя против оборонительных команд, но матч с «Уралом» получился тяжёлым. Без травмированного Романа Ерёменко «Ростов» явно испытывает сложности в организации игры. Аналогичная ситуация наблюдалась и в этот раз.
Кризис идей
Первый тайм прошёл при преимуществе «Ростова», но подавляющим его было назвать нельзя. «Урал» сделал всё, чтобы выключить из игры Эльдора Шомуродова. За всю первую половину встречи хозяева нанесли 7 ударов по воротам, но из пределов штрафной из них было лишь два. Гости стремились вынудить соперника бить с дальней дистанции. Что касается Шомуродова, то в первые 45 минут встречи лучший бомбардир лишь дважды встретился с мячом в чужой штрафной.
Усреднённые позиции "Ростова" и "Урала". Слева - "Ростов", справа - "Урал"
В то же время сам «Урал» и вовсе не угрожал воротам соперника. За первые 45 минут гости нанесли всего один удар с очень дальней дистанции. И то его ростовчане заблокировали.
Лучшие моменты у хозяев возникали после стандартов, которых соперник предоставлял «Ростову» в большом количестве. А лучший шанс был у Ивелина Попова, который после перспективного штрафного пробил рядом с девяткой ворот «Урала».
Главными действующими лицами в составе хозяев в первом тайме были Алексей Ионов и Бахтиёр Зайнутдинов. Пока уральцы пытались внимательно стеречь Шомуродова, Ионов и Зайнутдинов получали дополнительное пространство. Впрочем, со своей задачей гости справились.
Игра в давление
В целом, во втором тайме ход игры не изменился. «Ростов» продолжал атаковать за счёт давления на ворота соперника и стандартов. Шомуродов в итоге так и не сумел повести за собой партнёров. По сути, у Эльдора был лишь один реальный момент, когда он после прострела не попал по мячу, попытавшись пробить в левой ноги.
«Урал» во второй половине встречи пытался действовать чуть более смело. Но и екатеринбуржцы толком впереди ничем не запомнились. Лишь вышедший на замену Павел Погребняк заработал для своей команды опаснейший стандарт, который в итоге исполнил Эрик Бикфалви. По сути, этот удар стал единственным, который заставил вступить в игру скучающего в воротах «Ростова» Егора Бабурина.
В концовке матча южане попытались устроить настоящий штурм ворот соперника. «Урал» немного запаниковал, Годзюр неудачно сыграл на выходе, врезавшись в собственного защитника, но счёт так и не изменился. Наверное, «Ростов» наиграл хотя бы на один гол, но, с другой стороны, одна из самых результативных команд чемпионата России совсем не впечатлила игрой в атаке. «Урал» чётко реализовал гостевую модель, добившись вполне удовлетворительного результата. А мега-шанс Бикфалви со штрафного и вовсе мог принести гостям победу.
Зимняя спячка
Если у поклонников «Ростова» после матча и могли быть поводы для оптимизма, то их можно было связать разве что со словами Карпина, объявившего о начале выплаты долгов. В остальном зрелище было печальным. Особенно расстраивала теле-картинка на стадионе. После серии неудач на домашний матч «Ростова» пришло чуть более 10 000 человек. Похоже, что российский футбол уходит в зимнюю спячку. Под такой матч «Урала» и «Ростова» можно было точно уснуть.
? «Ростов» и «Урал» не забили друг другу в 18-м туре. Обе команды продолжили свои безвыигрышные серии.#РостовУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/K31detru1B— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 30, 2019
«Ростов» набрал 31 очко и не покинул 5-го места в турнирной таблице. Пока южане остаются в борьбе за еврокубковую зону и даже путёвки в Лигу чемпионов. Но крайне важным для «Ростова» будет заключительный матч в году со «Спартаком». В теории «красно-белые» могут приблизиться к топ-5. Но для этого им ещё нужно набирать очки в Санкт-Петербурге в игре с «Зенитом».
«Урал» с 21 очком располагается на 9-м месте. Тут и до 6-го места рукой подать, и до зоны вылета тоже. Всё самое интересное будет весной. Но прежде «Уралу» предстоит в гостях сыграть с «Крыльями Советов», над которыми снова нависает угроза вылета.