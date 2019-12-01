Рейнгольд: в нашем футболе процветает бардак! Рука Ракицкого - это пенальти на 1000%

- О матче:
Сегодня я убедился окончательно: в нашем футболе процветает бардак! Дело не в поражении "Спартака", эта команда и не борется ни за что. Дело в том, как проиграл "Спартак". Да, в первом тайме проиграли вчистую, но случившееся во втором тайме, а именно момент с попаданием мяча в руку Ракицкого... и за это не ставят пенальти... я такого ещё не видел! Это пенальти на 1000%. Бывают разные попадания мяча в руку: в прижатую, в поднятую, в опущенную и так далее, но когда человек лежит в штрафной, и катящийся в его направлении мяч он останавливает рукой... и Мешков не ставит пенальти! Да Ракицкий, небось, сам обалдел от этого решения!
Это же обман российского футбола! И сколько бы мы не говорили о таком судействе - ничего не меняется, они просто непробиваемые! О каком футболе мы рассуждаем, если такие пенальти не ставят? А потом мы удивляемся нашим плохим выступлениям на международной арене... это же позор! Это когда-нибудь закончится вообще?
Это не поражение "Спартака", это поражение всего российского футбола! Ну не нужно помогать "Зениту", они сами всё сделают, у них 3 состава. Зачем вы им помогаете, тем более так нагло... так некрасиво, так мерзко... и я не представляю что с этим делать.
- О конфликте Ананидзе и Мельгарехо в ходе игры:
Всё влияет друг на друга, футболисты не роботы, и когда они видят такое судейство - появляются вот такие нервные моменты. Я сам был в этой шкуре, и только человек, который сталкивался с тем, как судьи "плавят" футболистов, может понять что испытывали игроки "Спартака", в частности, повздорившие на этой почве Ананидзе и Мельгарехо. Это следствие судейства Мешкова, у ребят сдали нервы, и вот результат.
Я лично не принимаю такой футбол и не хочу это видеть. Болельщики, покупающие билеты на стадион и трансляции игр, хотят видеть честный футбол. Нужно прекратить издевательство над этой игрой. Одну команду убивают, а другую вытаскивают. Как в таких условиях поднимать уровень отечественного футбола?
Рейнгольд: в нашем футболе процветает бардак! Рука Ракицкого - это пенальти на 1000%
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Зенита" (0:1) в 18-м туре Премьер-Лиги.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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