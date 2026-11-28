- Слухи всегда кто-то вбрасывает, и не важно, довольны в клубе или нет. Да, наверное, от "Зенита" хотеть бы видеть другую игру и болельщикам, и руководству.
Мотивации меньше, может, сейчас у игроков, острота ощущений снижается после побед. Конечно, это может сказаться на игре, - передаёт слова Билялетдинова Vprognoze.ru.
Первый круг РПЛ команда Семака завершила с 31 очком в активе, пропустив вперёд лишь московское "Динамо" (32). В рамках 16-го тура чемпионата "Зенит" встретится на выезде с ЦСКА. Игра состоится 28 ноября в 16:30 мск.