Как пишет телеграм-канал "ЭкСпорт Клипина", соответствующее решение вынес суд района Покровское-Стрешнево в Москве.
Ранее футболист был отстранён от участия в профессиональных соревнованиях на шесть месяцев. О дисквалификации форварда объявили в августе, а положительную допинг-пробу у него взяли ещё весной, когда он выступал за "Спартак".
После отстранения от профессионального футбола бывший нападающий "красно-белых" продолжил выступления в Медиалиге.
Суд вынес решение по делу Заболотного о допинге - источник
Нападающий Антон Заболотный оштрафован на 30 тысяч рублей по делу об административном правонарушении, связанном с допингом.
Фото: ФК "Спартак"