Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
"Мы плохо играли в первом тайме. Что касается гола, я не могу сказать, был он или его не было. Во втором тайме изменили схему игры, стало намного лучше получаться, больше работали с мячом, больше прессинговали, создавали численное преимущество на флангах. Тем не менее у нас не было много голевых моментов. А пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?", - цитирует Тедеско "Матч ТВ".
Тедеско - о судействе: если так будет продолжаться, какой смысл играть в футбол?
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»