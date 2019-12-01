"Судьи действительно ошибались, это правда. Но я бы хотел сказать следующее. Вообще-то тренер отвечает за игру своей команды. В первом тайме "Зенит" имел просто подавляющее преимущество. "Спартак" всего пару раз подходил к воротам хозяев. Так что Тедеско первый тайм провалил тактически! Вот об этом он почему-то не говорит, а сворачивает все на арбитров.
Стоило ли назначить пенальти в ворота "Зенита"? Моменты очень спорные. Может быть, в том эпизоде и был 11-метровый. Только вопрос в другом. Ну так у нас судят… Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет! Вот о чем нужно думать. Даже оказавшись в большинстве, "Спартак" атаковал очень примитивно! Особо не разыгрывал мяч, где голевые моменты?
В начале второго тайма все же было два момента? Ну два — это мало для всего матча! У вас же на одного футболиста больше! Надо констатировать, что первый тайм Тедеско уступил по всем статьям. Зачем он говорит про судей? Он что, заигрывает с футболистами или руководством "Спартака"? Что он этим хотел сказать? Судьи всегда виноваты. Но надо ли тренеру ссылаться на эти факторы? Пусть лучше разберет игру с 1-й по 45-ю минуту. Почему отдали центр поля? А ведь у питерцев сейчас Дриусси и Шатов просто далеки от пика формы, Оздоев действует с ошибками. И почему "Спартак" всем этим не воспользовался?" — цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Петербуржцы набрали 42 очка и возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя "Локомотив" на 8 очков. "Спартак" имеет 22 очка на счету и занимает седьмое место.
Орлов: зачем Тедеско говорит про судей? "Спартак" играл примитивно даже в большинстве
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе "Зенита" над "Спартаком" (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
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