Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подвёл итоги матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0).
"Готовились к этой игре. В РПЛ мало команд, которые играют в позиционной атаке. Может, нет вообще. ЦСКА тоже лучше играет на контратаках, поэтому отдали мяч сопернику, искали зоны. С Ткачёвым ещё не разговаривал. Говорят, он слышал щелчок. Надеемся, ничего серьёзного.
Разговаривали с футболистами на тему того, что "армейцы" активнее всего проводят первые 30 минут, что между первыми и вторыми таймами есть разница. У соперника были моменты, они не забили. Нам удавались быстрые атаки, для этого вышел Лесовой, забили свой момент", - цитирует Черевченко "Чемпионат".
Черевченко: в РПЛ мало команд, играющих в позиционной атаке. Может, нет вообще
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