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Фанатам придется признать, что Дзюба победил. Сборная лучших игроков 18-го тура

Хотя в составе есть игрок «Спартака»


Юрий Дюпин, «Рубин»

На протяжении всего матча в Грозном казанцы исключительно терпели, «Ахмат» атаковал, наверное, раз в десять чаще. Защитники старались помогать своему вратарю, но получалось далеко не всегда. В итоге Юрию Дюпину пришлось спасти минимум на каждом игровом отрезке – и это оставило Хвиче шанс увести своих от поражения в дополнительное время.

Альтернатива – Антон Коченков, «Локомотив»

Вратарь не играл полтора года, вышел в дерби и оставлял «железнодорожников» в игре до конца встречи. Если бы не Коченков, «Локо» ещё в середине второго тайма пропустил бы два-три и на этом успокоился, а так – шансы были.

Азер Алиев, «Уфа»

Бывший игрок «Крыльев» с лихвой отплатил бывшей команде – сделал голевую передачу, навесил на Кротова, когда тот попал в перекладину, и вообще провел отличную игру на позиции левого латераля.

Бранислав Иванович, «Зенит»

Защита питерцев вообще держалась отлично в игре против «Спартака», но Ракицкий играл перед своими воротами рукой (пусть пенальти не поставили, следовало такой ситуации избежать), а Иванович ещё в контратаку на последних минутах убежал.


Адесойе Ойеволе, «Тамбов»

Команде Первушина пришлось очень тяжело во втором тайме, когда «Краснодар» обложил штрафную Шелии, но гости всё-таки выдержали натиск и не пропустили. Моментами, конечно, везло, но защитники держались стойко – особенно Ойеволе, показавший лучший процент выигранных единоборств.

Роман Зобнин, «Спартак»

Конечно, москвичи проиграли бесславно. Даже получив преимущество во втором тайме, забить хоть один гол красно-белые не смогли, но это не повод не отметить лучшего в составе гостей Зобнина. В первом тайме он был вообще единственным светлым пятном в команде Тедеско (главный момент до перерыва, успешная борьба с Дзюбой).


Вильмар Барриос, «Зенит»

Опорнику пришлось тяжеловато, когда Оздоев, схватив вторую жёлтую, сделал партнёрам ручкой, но хавбек справился и в одиночку закрыл опорную зону. По-хорошему большинством «Спартак» воспользоваться так и не сумел.

Артур Юсупов, «Динамо»

Всё «Динамо» провело мощный матч, особенно второй тайм. Юсупов помогал переживать трудные времена позиционного владения «Локо» (был неплох в разрушении) и уверенно двигал мяч на атакующих полузащитников, когда переходил через центр поля.

Хвича Кварацхелия, «Рубин»

Полузащитник вышел всего на 20 минут, но изменил в этой игре всё. Сначала показал несколько классных прорывов, а в дополнительное время рикошетом от защитника сравнял счёт и, видимо, спас Шаронова от отставки.


Альтернатива – Даниил Лесовой, «Арсенал»

Преобразил туляков после перерыва. Много двигался, бил по воротам, убегал в контратаки. На его счету победный гол (всё-таки больше заслуга Луценко), но Даниил вполне мог замахнуться на дубль.

Максимилиан Филипп, «Динамо»

Дубль в дерби (в том числе победный гол), отличное движение (что редкость для ленящегося немца) и пачка обострений – однозначно
герой матча с «Локо».

Евгений Луценко, «Арсенал»

Обработал вторую московскую команду подряд – до этого Луценко забивал в гостях «Спартаку», а против ЦСКА убежал в контратаку и сделал железную голевую на Лесового. А туляки, между прочим, уже опередили красно-белых в таблице...



Артем Дзюба, «Зенит»

Как это модно говорить – заткнул хейтеров. С точки зрения фанатов «Спартака», конечно, нет, но они в этом туре проиграли, кто будет их спрашивать? Продавленный Кутепов и гол, уверенный в плане качества матч и едкая фразочка после встречи – Дзюба был лучшим.


Фото: РПЛ, ФК "Рубин", ФК "Зенит"


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Теги: Дзюба Зобнин Барриос Зенит Иванович Рубин Дюпин Арсенал Тула Луценко
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