Фанатам придется признать, что Дзюба победил. Сборная лучших игроков 18-го тура

Хотя в составе есть игрок «Спартака»
Юрий Дюпин, «Рубин»
На протяжении всего матча в Грозном казанцы исключительно терпели, «Ахмат» атаковал, наверное, раз в десять чаще. Защитники старались помогать своему вратарю, но получалось далеко не всегда. В итоге Юрию Дюпину пришлось спасти минимум на каждом игровом отрезке – и это оставило Хвиче шанс увести своих от поражения в дополнительное время.
Альтернатива – Антон Коченков, «Локомотив»
Вратарь не играл полтора года, вышел в дерби и оставлял «железнодорожников» в игре до конца встречи. Если бы не Коченков, «Локо» ещё в середине второго тайма пропустил бы два-три и на этом успокоился, а так – шансы были.
Азер Алиев, «Уфа»
Бывший игрок «Крыльев» с лихвой отплатил бывшей команде – сделал голевую передачу, навесил на Кротова, когда тот попал в перекладину, и вообще провел отличную игру на позиции левого латераля.
Бранислав Иванович, «Зенит»
Защита питерцев вообще держалась отлично в игре против «Спартака», но Ракицкий играл перед своими воротами рукой (пусть пенальти не поставили, следовало такой ситуации избежать), а Иванович ещё в контратаку на последних минутах убежал.
Адесойе Ойеволе, «Тамбов»
Команде Первушина пришлось очень тяжело во втором тайме, когда «Краснодар» обложил штрафную Шелии, но гости всё-таки выдержали натиск и не пропустили. Моментами, конечно, везло, но защитники держались стойко – особенно Ойеволе, показавший лучший процент выигранных единоборств.
Роман Зобнин, «Спартак»
Конечно, москвичи проиграли бесславно. Даже получив преимущество во втором тайме, забить хоть один гол красно-белые не смогли, но это не повод не отметить лучшего в составе гостей Зобнина. В первом тайме он был вообще единственным светлым пятном в команде Тедеско (главный момент до перерыва, успешная борьба с Дзюбой).
Вильмар Барриос, «Зенит»
Опорнику пришлось тяжеловато, когда Оздоев, схватив вторую жёлтую, сделал партнёрам ручкой, но хавбек справился и в одиночку закрыл опорную зону. По-хорошему большинством «Спартак» воспользоваться так и не сумел.
Артур Юсупов, «Динамо»
Всё «Динамо» провело мощный матч, особенно второй тайм. Юсупов помогал переживать трудные времена позиционного владения «Локо» (был неплох в разрушении) и уверенно двигал мяч на атакующих полузащитников, когда переходил через центр поля.
Хвича Кварацхелия, «Рубин»
Полузащитник вышел всего на 20 минут, но изменил в этой игре всё. Сначала показал несколько классных прорывов, а в дополнительное время рикошетом от защитника сравнял счёт и, видимо, спас Шаронова от отставки.
Альтернатива – Даниил Лесовой, «Арсенал»
Преобразил туляков после перерыва. Много двигался, бил по воротам, убегал в контратаки. На его счету победный гол (всё-таки больше заслуга Луценко), но Даниил вполне мог замахнуться на дубль.
Максимилиан Филипп, «Динамо»
Дубль в дерби (в том числе победный гол), отличное движение (что редкость для ленящегося немца) и пачка обострений – однозначно
герой матча с «Локо».
Евгений Луценко, «Арсенал»
Обработал вторую московскую команду подряд – до этого Луценко забивал в гостях «Спартаку», а против ЦСКА убежал в контратаку и сделал железную голевую на Лесового. А туляки, между прочим, уже опередили красно-белых в таблице...
Артем Дзюба, «Зенит»
Как это модно говорить – заткнул хейтеров. С точки зрения фанатов «Спартака», конечно, нет, но они в этом туре проиграли, кто будет их спрашивать? Продавленный Кутепов и гол, уверенный в плане качества матч и едкая фразочка после встречи – Дзюба был лучшим.
Фото: РПЛ, ФК "Рубин", ФК "Зенит"
Фанатам придется признать, что Дзюба победил. Сборная лучших игроков 18-го тура
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