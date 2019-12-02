"У них понос". Уткин назвал причину переноса матча "Сочи" — "Оренбург"

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин заявил, что матч 18-го тура чемпионата России "Сочи" — "Оренбург", который должен был состояться 1 декабря, перенесли не из-за ангины, как об этом сообщалось ранее, а из-за поноса у игроков сочинской команды.

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"Про ангину — это просто неправда, это подтасовка фактов. Дело в том, что у игроков "Сочи" нет ангины. Вас обманули! У них понос, у всех. Я точно знаю.



У них понос, причем разноцветный. Они не могут провести на футбольном поле 90 минут. С ангиной как-то еще можно было бы: сбить температуру, замотать шарфы… Но у них возникла совершенно другая проблема, поэтому они попросили о переносе. А футболисты "Оренбурга", видимо, люди брезгливые в своем роде.



Я считаю, что не нужно обманывать. Если людей несет, надо прямо об этом говорить", — сказал Уткин в эфире "Эха Москвы".