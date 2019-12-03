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ЦСКА проявляет интерес к нападающему сборной Словакии

Нападающий сборной Словакии Роберт Боженик попал в сферу интересов ЦСКА. Права на 20-летнего форварда принадлежат "Жилине".
Фото: УЕФА
Трансфер Боженика может состояться зимой. ЦСКА рассматривает вариант с арендой и последующим правом выкупа.

В нынешнем сезоне Роберт Боженик принял участие в 16 матчах чемпионата Словакии. На счету нападающего 3 гола. "Жилина" после 17 матчей набрала 32 очка и занимает 3-е место.

В активе потенциального новичка ЦСКА 8 матчей за сборную Словакии и 4 гола.

"Чемпионат.сом"


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Теги: ЦСКА Сборная Словакии
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