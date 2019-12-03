Трансфер Боженика может состояться зимой. ЦСКА рассматривает вариант с арендой и последующим правом выкупа.
В нынешнем сезоне Роберт Боженик принял участие в 16 матчах чемпионата Словакии. На счету нападающего 3 гола. "Жилина" после 17 матчей набрала 32 очка и занимает 3-е место.
В активе потенциального новичка ЦСКА 8 матчей за сборную Словакии и 4 гола.
"Чемпионат.сом"
ЦСКА проявляет интерес к нападающему сборной Словакии
Нападающий сборной Словакии Роберт Боженик попал в сферу интересов ЦСКА. Права на 20-летнего форварда принадлежат "Жилине".
Фото: УЕФА
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