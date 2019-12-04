Дичь продолжается: спартаковского заводящего увезли на допрос в Петербург, а потом на 1,5 года лишили футбола

Массовых задержаний, штрафов и арестов на 15 суток оказалось мало - человека, которого называли организатором фанатов про Дзюбу, экстрадировали для допроса по майскому уголовному делу.

Фото увеличивается по клику

– Думаю, они хотели задержать его после матча и сразу отвезти в отделение. Но поняв, что Валере реально плохо, отвели его в машину «Скорой помощи», где фельдшер настаивал на госпитализации, подозревая внутреннее кровотечение. Максимум, чего удалось добиться, чтобы Валеру допросили на стадионе.



Там вместе с сотрудниками службы безопасности «Спартака» уже смотрели видео с камер, на которых было заметно, что в момент оскорблений Дзюбы Валера подносит мегафон, но ничего не кричит. Тогда они всё-таки решили доставить его в ближайшее отделение. Составили протокол. Валера сделал запись, что не согласен со всеми обвинениями, и попросил перенести суд по месту жительства, также не возражая против того, что дело рассмотрят в Петербурге без его участия.



Полиция всё подписала, объявила об смс-оповещении о суде и довезла его до больницы, отпустив на все четыре стороны. В больнице Валера полтора часа прождал, пока ему окажут помощь, но поняв, что это бесполезно, уехал в Москву, – сообщил Коршунов.

Фото увеличивается по клику

Фанаты сбг попросили проверить условия содержания болельщиков Спартака, задержанных на 15 суток за якобы мелкое хулиганство.

Молодцы, в таких ситуациях нужно проявлять единство и приходить на помощь даже своим злейшим оппонентам.https://t.co/L9ChHnRcxX — Ofnews (@okolofnews) December 3, 2019

- ФК "Спартак-Москва" обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК "Зенит".



В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.



Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета.