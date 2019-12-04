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Дичь продолжается: спартаковского заводящего увезли на допрос в Петербург, а потом на 1,5 года лишили футбола

Массовых задержаний, штрафов и арестов на 15 суток оказалось мало - человека, которого называли организатором фанатов про Дзюбу, экстрадировали для допроса по майскому уголовному делу.
Валерий Бевз (Валера Амиго) – заводящий лояльной к клубу части спартаковских фанатов, не травившей Глушакова и Кононова. Он был задержан прямо во время матча якобы как организатор матерных зарядов про Дзюбу. Как сообщает телеграм-канал «Мутко Против», приложивший при этом фото протокола, Бевзу предъявили обвинение в том, что он в мегафон громко скандировал нецензурные выражения в адрес игрока.


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При этом во время матча с Валерием произошло несчастье: он оступился и упал с решетки на перила, получив сильный ушиб грудной клетки. Но диагноз выяснился уже в Москве, потому что в Петербурге Бевз сперва попал в руки правоохранителей. О ситуации «Чемпионату» рассказал директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов.
– Думаю, они хотели задержать его после матча и сразу отвезти в отделение. Но поняв, что Валере реально плохо, отвели его в машину «Скорой помощи», где фельдшер настаивал на госпитализации, подозревая внутреннее кровотечение. Максимум, чего удалось добиться, чтобы Валеру допросили на стадионе.

Там вместе с сотрудниками службы безопасности «Спартака» уже смотрели видео с камер, на которых было заметно, что в момент оскорблений Дзюбы Валера подносит мегафон, но ничего не кричит. Тогда они всё-таки решили доставить его в ближайшее отделение. Составили протокол. Валера сделал запись, что не согласен со всеми обвинениями, и попросил перенести суд по месту жительства, также не возражая против того, что дело рассмотрят в Петербурге без его участия.

Полиция всё подписала, объявила об смс-оповещении о суде и довезла его до больницы, отпустив на все четыре стороны. В больнице Валера полтора часа прождал, пока ему окажут помощь, но поняв, что это бесполезно, уехал в Москву, – сообщил Коршунов.

При этом директор фан-клуба утверждает, что заводящему никак невозможно было скрыть своё присутствие в Сан-Марино, если бы он там был. Не присутствовал Валерий и при событиях, из-за которых его увезли из Москвы в Петербург во вторник: его внезапно экстрадировали для допроса по уголовному делу о драке между фанатами, которая произошла 12 мая. В протоколе говорится, что Бевз мог находиться в это время в Санкт-Петербурге, имеет устойчивые связи в нефутбольных объединениях и должен быть подвергнут приводу в отделение.


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Однако 12 мая Валерий занимал своё место на спартаковской трибуне во время матча красно-белых с «Уфой»: на фото – слева.


А ранее других болельщиков «Спартака» две суток продержали в отделениях, предъявив в итоге обвинения в таких непростительных фанатских грехах, как громкие крики, нецензурные выражения и размахивание руками!


Ранее 19 болельщиков «Спартака» получили 500-рублёвые штрафы за нецензурную брань на Волковском проспекте, ещё 11 – такие же штрафы за то, что «оскорбительно приставали к неизвестному мужчине». Шестеро фанатов, задержанных на игре молодёжек и называвших Дзюбу «кривоногим», заплатили по тысяче рублей за нарушение общественного порядка. А вот трое не признавших вину в употреблении грубой нецензурной брани на улице Кирочной получили по 15 суток.

Фанаты «Зенита» не остались совсем уж в стороне и попросили проверить условия содержания трёх фанатов «Спартака». Жалоб на них у парней нет, но есть возмущение самим фактом нахождения в спецприёмнике – они утверждают, что были задержаны вообще ни за что.

Поддержку спартаковским фанатам выразило объединение ультрас ЦСКА Люди в Чёрном.


РФС этим утром сухо и одновременно сплошной водой отреагировал на ситуацию: «РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы».

P.S. Через несколько часов после первой публикации этого поста журналист Василий Конов в своём телеграм-канале сообщил, что Бевзу по решению Петроградского суда Петербурга теперь запрещено посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Также он штрафован на 5 тысяч рублей. Причина - скандирование оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы через мегафон и призыв к ним всего спартаковского сектора.

А "Спартак" к вечеру среды наконец разразился официальным заявлением и выразил готовность помочь Валерию.

- ФК "Спартак-Москва" обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК "Зенит".

В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.

Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета.

Фото: телеграм-канал Мутко Против


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