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Лима — о праздновании чемпионства "Локо": сунули пачку денег продавщице и забрали весь алкоголь

Бывший полузащитник "Локомотива" Лима вспомнил, как праздновал с командой чемпионство 2004 года.

12 ноября 2004 года состоялся 30-й тур чемпионата России, в котором "Локомотив" отправился в Ярославль на матч с "Шинником", имея преимущество в одно очко над ЦСКА. Победив со счетом 2:0 железнодорожники во второй раз в истории стали чемпионами России.

— Что осталось в голове с чемпионского матча в Ярославле?
— Помню, как после матча мы ехали в автобусе. В какой-то момент у нас закончилось пиво, и мы остановились у киоска, сунули пачку денег и забрали весь алкоголь. Продавщица пыталась спорить: "Не-не-не, так неправильно". Эх… Получилась восхитительная вечеринка.

— Говорят, что вы пели и танцевали полуголым.
— Я подключил к динамикам свою музыку — самбу и пагоджи играли на весь автобус. Все танцевали, все пьяные. Даже Семин выпивал.

— Что пили?
— Боже… Да все: много пива, водка, виски, шампанское — мы все забрали из киоска. Я взял микрофон и говорил в него по-русски: "Хорош-о-о-о". Это было первым, что пришло в голову. "Локомотив" — это хорошо-о-о-о! Все уже были поддатые. Праздновали всю ночь. Лоськов до сих пор помнит детали. Знаю, что Хохлов вспоминает те моменты. Семин тоже говорит, что лучшее время было тогда", — рассказал Лима.


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Теги: Локомотив Лима
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