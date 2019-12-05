Юрист: полтора года, которые дали фанату "Спартака", нормальны. По закону грозит до 7 лет

Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец высказался о том, что Петроградский районный суд города Санкт-Петербург запретил фанату "Спартака" Валерию Бевзу посещать матчи на срок полтора года и оштрафовал его на 5 тыс. рублей за скандирование оскорбительных кричалок в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
"Здесь все правомерно, потому что в 2013 году в КоАП были введены положения, которые позволяют налагать на физических лиц административные запреты на посещение стадионов. Мы неоднократно видим такие наказания. Эти правила устанавливаются правительством. В этих правилах написано, что зрители, которые находятся на местах проведения спортивных мероприятий, должны уважительно относится к другим зрителям и участникам спортивных мероприятий.
В 2016 году на стадионе "Петровский" парня оштрафовали на три тысячи рублей и запретили посещать стадион на срок шесть месяцев за то, что он выражался нецензурной бранью. По закону эта санкция может грозить до семи лет, так что полтора года, которые дали спартаковскому фанату, в принципе, нормальная тема. Тут вопрос в доказательной базе, у нас есть нормативные правила, которые позволяют это сделать. Было ли доказано, что этот парень делал то за, что его наказали, но такой информации у нас нет, это рассматривается в суде. Мы все знаем, как судьи недостаточно критично относятся к тем доказательствам, которые предъявляет полиция. Я не берусь утверждать, делал он это или нет, но по закону болельщика могли наказать.
Многие ругаются на стадионах матом, но не всех забирают? Этот вопрос уходит в другую плоскость. Мол, все ругаются, и я ругаюсь и почему вы меня наказываете, а остальных — нет. У закона один из принципов — это неотвратимость наказания. Если закон не обладает критерием, и кто-то может ругаться и получить штраф, а кто-то за это же не получит штраф, то уважение к этому закону будет снижаться. Это вопрос к тем, кто принимает эти нормы. У юристов есть поговорка, что у нас самые лучшие законы в мире, которые нивелируют необязательностью их исполнения. В принципе, ругаться матом запрещено в общественном месте. Мое мнение заключается в том, что чем меньше будет этого происходить, тем лучше. Другой вопрос: как соблюсти? Такими мерами, к сожалению, этого не добиться, меры должны быть равномерны. Понятно, что у полиции не хватит сил следить за всеми фанатами, но внимание полицейских должно равномерно распределяться в отношении всех стадионов, не только одного. Вопрос — горящий, но полиция и суд имеют право это сделать. Я лично за то, чтобы мата было меньше на стадионе, тем более организованного скандирования", — сказал Прокопец в беседе с Sport24.
Юрист: полтора года, которые дали фанату "Спартака", нормальны. По закону грозит до 7 лет
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