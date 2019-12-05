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"Спартак" - о задержании фанатов: поддержка своей команды - не преступление

Пресс-служба "Спартака" в твиттере клуба опубликовала ролик, посвящённый массовым задержаниям болельщиков перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом". Встреча проходила в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

"Мы готовили выпуск "Народной команды", посвящённый знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний", — сказано в комментарии к ролику. В конце видео московский клуб опубликовал свою позицию по ситуации с задержаниями болельщиков: "Поддержка своей команды — не преступление".



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Теги: Спартак Зенит
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