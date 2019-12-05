"Спартак" - о задержании фанатов: поддержка своей команды - не преступление

? «Народная команда». Санкт-Петербург



Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний#Спартак #НароднаяКоманда pic.twitter.com/xUSUOiF3Kz