"Спартак" - о задержании фанатов: поддержка своей команды - не преступление

"Мы готовили выпуск "Народной команды", посвящённый знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний", — сказано в комментарии к ролику. В конце видео московский клуб опубликовал свою позицию по ситуации с задержаниями болельщиков: "Поддержка своей команды — не преступление".
? «Народная команда». Санкт-Петербург— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 5, 2019
Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний#Спартак #НароднаяКоманда pic.twitter.com/xUSUOiF3Kz