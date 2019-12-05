Болельщик "Спартака" Владимир Гришин, побывавший 1 декабря на гостевом матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1), поделился мнением о скандале, связанном с массовыми задержаниями спартаковских фанатов в Санкт-Петербурге.
"Питерская полиция подготовилась, создалось стойкое впечатление, что идет соревнование — кто приведет больше фанатов "Спартака". "Вязали" людей по разным причинам: за алкоголь, мат, еще что-то. Невозможно было вычислить местонахождение задержанных, звонки и хождение по отделам не давали никакого результата.
Опять же, организация матча не выдерживает никакой критики. 5,5 тыс. болельщиков запускали и выпускали со стадиона по единственной лестнице. Из соображений какой безопасности? Не устану говорить об этом, потому что такая ситуация — прямой путь к катастрофе. Если это культурная столица, то мы тогда кто?" — цитирует Гришина "Новая газета".
"Если это культурная столица, то мы тогда кто?" Фанат "Спартака" — о скандале в Санкт-Петербурге
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