Бывший судья Юрий Чеботарев, который дважды признавался лучшим арбитром России, рассказал, что матч "Динамо" — "Алания" (1:1) в 1996 году был договорным.
Чеботарева, который обслуживал тот матч и назначил пенальти в ворота "Динамо", после игры заставили пройти в раздевалку московской команды.
"Приходилось ли извиняться за свою работу? На поле, в процессе игры. Бывает, ошибешься, погасишь страсти с глазу на глаз. А так, чтобы осознанно и публично, — только после матча "Динамо" — "Алания". Когда Толстых позвал в раздевалку, ответил: "Мне не положено". — "Если не зайдешь, тебе помогут зайти". — "Не надо, я сам". Захожу: "Если ошибся, готов извиниться". И тут же динамовский доктор меня стукнул. Все.
Но при этом я знал, что прав. Штанюк руками вцепился в трусы Канищева прямо передо мной — чистый пенальти. Знал я и другое — игра была договорная. Договорились на 1:1. После матча люди из "Алании" рассказали: футболистам "Динамо" дали бабки. Не всей команде — нескольким игрокам. Толстых предвидел такое, предупреждал своих перед игрой: не дай бог. Не углядел. А крайним оказался я.
Меня уговаривали, чтобы не озвучивал произошедшее. Судья Лом-Али Ибрагимов. Позвонил: "Юра, может, лучше замять?" — "Алик, инцидент внесен в протокол матча, от своих слов не откажусь". С другой стороны подступал депутат Госдумы и президент "Ротора" Владимир Горюнов. Колосков и он хотели свалить Толстых. Горюнов пригласил на встречу в гостинице Россия. "На попятную не пойдешь?" — "Нет". В итоге Толстых на совете Лиги выразили недоверие, но вскоре общее собрание подтвердило его полномочия. А меня Хусаинов сразу после игры перевез в лужниковскую гостиницу. "Советская" на Ленинградском шоссе, где остановился, — динамовское место, лучше было оттуда съехать. И действительно, какие-то люди из органов приходили на следующий день, интересовались, где нахожусь", — рассказал Чеботарев в интервью "Матч ТВ".
Бывший судья Чеботарев рассказал, что матч "Динамо" — "Алания" в 1996 году был договорным
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»