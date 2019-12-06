Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче 19-го тура РПЛ.
"Сегодня мы настраивались на игру с "Локомотивом", выиграли, показали, что мы одна большая семья и все.
5:0 в последних двух матчах против ЦСКА и "Локомотива"? Могу сказать, что это совсем разные команды. Сегодня "Локомотив" был "Локомотивом", но удаление заставило их бежать вперед, а мы наказали их за это. "Локомотив" - сильная команда, но сегодня нам просто повезло", - цитирует Аджоева Sport24.
Аджоев: "Локомотив" - сильная команда, но сегодня нам просто повезло
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