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Гуриев сменил Габулова на посту президента "Алании". В финансовых документах клуба найдены нарушения

Красноярский бизнесмен Владимир Гуриев стал президентом "Алании" после выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

Летом единственным собственником и учредителем "Алании", выступающей в зоне "Юг" первенства ПФЛ, стал сын Гуриева Данил. Президентом клуба из Владикавказа с июля 2019 года являлся бывший вратарь сборной России Владимир Габулов. На днях он опровергал сообщения СМИ об уходе с поста президента, а также рассказал, что два месяца не может связаться с владельцами.

"В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в документации. С ними клуб элементарно не смог бы пройти лицензирование в ФНЛ. С 9 декабря приступаю к работе в качестве президента. Намерен лично контролировать все вопросы, и в первую очередь финансовые. Прежнему руководству клуба был выдан кредит доверия. За короткий срок совместно с тренерским штабом у нас получилось создать боеспособную команду. Теперь же необходимо наладить работу в системе управления клубом. Все назначения будут проходить под моим контролем", — заявил Гуриев.

Новый президент "Алании" также опроверг информацию о двухмесячной задолженности в клубе: выплаты зарплат за октябрь произведены в полном объеме, а в начале будущей недели будет погашена ноябрьская задолженность.

"Задолженность возникла преимущественно по премиальным, поскольку прежнее руководство клуба небрежно оформляло документацию. Сейчас в спешном порядке готовим дополнительные соглашения для того, чтобы в ближайшие дни закрыть все вопросы по задолженности перед футболистами. А главное — чтобы впредь не возникали подобные проблемы.

Мы пришли сюда возрождать футбол и радовать болельщиков. А искусственно раздуваемая в прессе и соцсетях конфликтная ситуация откровенно вредит этому. Несложно догадаться, от кого она исходит. Но если все мы — и нынешнее руководство клуба, и особенно прежнее — и вправду заинтересованы в возрождении осетинского футбола, как постоянно заявляется на различных площадках, то нужно понимать, что такие негативные высказывания неконструктивны и непозволительны", - цитирует Гуриева газета "Слово".


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Теги: Гуриев Габулов Алания
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