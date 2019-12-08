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Докампо - об уходе фанатов с трибуны: как мы говорим в Испании: болельщик всегда прав

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче 19-го тура РПЛ с "Сочи".

"Было видно, что обе команды испытывают давление от результата. Если первый тайм был равный, то второй, я думаю, мы контролировали. Были подходы у нас у чужих ворот, но и могли пропустить. Думаю, что мы заслуживали сегодня победу.

Конечно, мы хотели выиграть. Но назад уже не вернуться. Исходя из хода матча, когда сначала мы пропустили, а потом сравняли, и "Сочи" остался ниже нас в таблице, мы можем быть довольны.

Конечно, есть ошибки, которые мы повторяем от игры к игре, очень много контратак пропускаем, мало забиваем, но хорошо, что в каждой игре видно желание игроков победить. Думаю, что сейчас будет время для того, чтобы поработать над этим.

Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем в начале чемпионата. Но соперники изучают нашу игру, готовятся. Еще понятно, что очень много голов мы не забили, и это тоже оказывает некое давление на нас. Хотим выиграть, забить, но не всегда получается. Думаю, что в большинстве игр мы заслуживали большего. Сегодня тоже были подходы, но смогли забить только один раз. Сейчас игра лучше, чем изначально. Сначала нам удалось набрать очки, но счет всегда был 1:0, 1:1, 0:0. Больше одного гола мы смогли забить только "Тамбову". Конечно, это большой минус для нас.

То, что мы можем сделать, мы сделаем. Усилим ли мы нашу команду, это уже не наша компетенция. Мы можем работать над нашими ошибками, и, я думаю, не стоит сейчас менять стиль игры. Видно, что игра не так плоха, как показывают результаты. Нужно это забыть и продолжать настаивать на том, что мы делали до сих пор. Плюс усилить атаку.

То, что болельщики покинули трибуну, как мы говорим в Испании: болельщик всегда прав. Они тратят много времени на перелеты, приехали сюда. За это можно только благодарить. Думаю, они делают все, что могут. Если говорить о количестве зрителей, то, вероятно, сейчас мы их не привлекаем своей игрой и результатом. Если в начале чемпионата мы привлекали, то сейчас в меньшей степени, наверно, это наша вина", — цитирует Докампо ФК "Рубин".


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Теги: Докампо Сочи Рубин
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