3 игрока "Тамбова" вошли в символическую сборную 19-го тура РПЛ по версии Opta

Сборная 19-го тура РПЛ по версии #OptaSports



? В заключительных матчах Лиги в 2019 году лучше всех проявили себя игроки «Тамбова», «Зенита», «Арсенала», «Ростова», «Сочи» и «Урала».



? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ltfN82uLaF