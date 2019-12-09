3 игрока "Тамбова" вошли в символическую сборную 19-го тура РПЛ по версии Opta

Сборная 19-го тура РПЛ по версии #OptaSports— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 9, 2019
? В заключительных матчах Лиги в 2019 году лучше всех проявили себя игроки «Тамбова», «Зенита», «Арсенала», «Ростова», «Сочи» и «Урала».
? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ltfN82uLaF
Сборная 19-го тура РПЛ во версии Opta выглядит следующим образом:
Вратарь: Гиорги Шелия ("Тамбов");
защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Дмитрий Чистяков ("Ростов"), Роберт Бауэр ("Арсенал");
полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов ("Ростов"), Душан Лагатор ("Сочи"), Павел Карасев ("Тамбов"), Алексей Сутормин ("Зенит");
нападающие: Георгий Мелкадзе ("Тамбов"), Павел Погребняк ("Урал"), Евгений Луценко ("Арсенал").