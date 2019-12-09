Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о резких высказываниях президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
"Высказывание Гинера было не этичным. Видимо, сказано на эмоциях. Но чтобы предъявлять такие обвинения, нужно иметь веские основания и доказательства, что Егоров связан с деньгами или еще чем-то. Конечно, Евгений Леннорович бывает иногда резок. Но его тоже можно понять. У него тяжелая ситуация с клубом. Из-за нехватки средств малейшие ошибки судей воспринимаются, как какой-то заговор. Я тоже был таким. Как только судья ошибается, то сразу кажется, что он предвзят. Тем не менее, поддерживать такие высказывания нельзя, потому что после таких слов можно себе неприятностей нажить, особенно если нет доказательств. Гинер — это огромное влияние. Прекрасно помню заседания лиги с клубами, где голос Гинера всегда был решающим. Подчас важнее, чем голос самого Прядкина. В последние годы все реформы в российском футболе проведены исключительно с подачи Гинера. Он это умел, если решил, то продавит свое решение всегда. Влияние Гинера на российский футбол огромно. Так что его высказывания, безусловно, могут повлиять на судей. Гинера побаиваются", — цитирует Наумова "Спорт день за днем".
Наумов: на заседаниях лиги с клубами голос Гинера подчас важнее, чем голос Прядкина
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