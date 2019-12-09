Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья Карпина высказалась в своем инстаграме об аресте болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1).
"Получила много сообщений по поводу моего личного отношения к недавнему протесту со стороны фанатов, болельщиков.
Лично я считаю, что кричалки, оралки и т. п. — тоже часть футбола, и, даже скабрезные и грубоватые, они не могут наказываться двухдневными задержаниями! Почему в таком случае не арестовали болельщиков, кидавших банан в Роберто Карлоса и других футболистов? Ведь это расизм, что еще хуже! И подобных случаев полным-полно.
Конечно, неприятно и обидно, когда в твой адрес звучат ругательства, но с этим сталкиваются футболисты, тренеры, судьи по всему миру! Что поделать, таковы традиции — сродни языческим обрядам, если хотите!
Впечатлило то, что даже болельщики «Зенита» поддержали акцию, хотя оскорбления были в адрес их игрока. Думаю, это тоже о многом говорит. Одним словом, я против хамства, но такие жесткие меры по отношению к болельщикам — это чересчур", — написала Карпина в инстаграме.
Жена Карпина: почему не арестовали фанатов, бросавших бананы в Р. Карлоса?
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