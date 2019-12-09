Божович во вторник может быть уволен из "Крыльев Советов"

На вторник, 10 декабря, намечено заседание совета директоров самарских "Крыльев Советов", на котором может быть принято решение об отставке главного тренера команды Миодрага Божовича.Самарцы проиграли четыре последних матча в российской Премьер-лиге, а безвыигрышная серия достигла шести встреч. Последний раз "Крылья Советов" побеждали 20 октября, когда на выезде выиграли у "Оренбурга" (1:0).Миодраг Божович принял команду 5 октября 2018 года.