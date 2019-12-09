» » Божович во вторник может быть уволен из "Крыльев Советов"

Божович во вторник может быть уволен из "Крыльев Советов"

На вторник, 10 декабря, намечено заседание совета директоров самарских "Крыльев Советов", на котором может быть принято решение об отставке главного тренера команды Миодрага Божовича.

Самарцы проиграли четыре последних матча в российской Премьер-лиге, а безвыигрышная серия достигла шести встреч. Последний раз "Крылья Советов" побеждали 20 октября, когда на выезде выиграли у "Оренбурга" (1:0).

Миодраг Божович принял команду 5 октября 2018 года.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Крыльев Советов Божович
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гончаренко: нужно формировать психологию победителей, чтобы молодые ребята не боялись какого-то соперника
Главный тренер "Бенфики": "Зенит" - сильная и очень сыгранная команда
Божович во вторник может быть уволен из "Крыльев Советов"
Вальверде - об отсутствии Месси в заявке "Барселоны": это внутреннее дело клуба
"Барселона" не будет продавать игроков в январе
Гаттузо договорился о контракте с "Наполи"
Семак: не верю, что "Лейпциг" и "Лион" могут договориться об исходе матча 3
Дриусси и Жирков пропустят матч "Зенита" с "Бенфикой" в Лиге чемпионов 4
Карпин: если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь 4
Э. Запашный: расстроили люди, которые тиражируют дерьмо 6
Жена Карпина: почему не арестовали фанатов, бросавших бананы в Р. Карлоса? 4
Самедов - об отстранении России на 4 года: кажется, это какой-то розыгрыш 2
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера в адрес департамента судейства и инспектирования 6
Э. Запашный: что Уткин несёт? Какой ещё поединок? 5
Прядкин: в конце 2020 года РПЛ может пересмотреть условия контракта с "Матч ТВ"
Двух фанатов "Урала" задержали после матча с "Крыльями Советов". Клуб разбирается в ситуации
Директор по развитию РФС: российский футбол не замешан в вещах, по которым WADA принимало решение 4
Прядкин: учитывая климат, мы могли бы провести еще один тур РПЛ в этом году 3
Прядкин: футбол без болельщиков - это не футбол 6
В ФИФА отреагировали на решение WADA по России
Егоров не принял вызов Гинера. Сделал вид, что его не задело, и отказался уходить в отставку 7
УЕФА: решение WADA по России не затронет Евро-2020
Джикия: у меня не было безволия в матче с "Ростовом" 10
Матч "Сочи" - "Оренбург" состоится 23 февраля
Клубы РПЛ в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей
Президент "Ростова": мы движемся в правильном направлении
Наумов: на заседаниях лиги с клубами голос Гинера подчас важнее, чем голос Прядкина 1
Клубы с посещаемостью более 50% получают дополнительные средства от РПЛ
WADA забанило Россию в спорте. Как это коснётся футбола? 15
"Зенит" прибыл в Португалию на матч с "Бенфикой"
Все новости