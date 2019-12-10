"Фратрия": борясь с проблемой фанатизма, одни пытаются заработать новые погоны, другие ловят хайп

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступило с новым заявлением о задержании фанатов красно-белых в Санкт-Петербурге.
"Мы хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто проявил солидарность и присоединился к акции "ФАНАТ НЕ ПРЕСТУПНИК".
Поводом этой акции послужила необоснованная жестокость и излишнее усердие блюстителей правопорядка Санкт-Петербурга во время визита московского "Спартака" в город на Неве. Тогда были задержаны около сотни болельщиков красно-белых без какой-либо вразумительной причины. Задерживали якобы за мат в общественном месте и отправляли в камеры. Кого на сутки, кого и того больше. Но это только повод…
Причины, заставившие совместно реагировать и сообща выступать болельщиков "Спартака" и ЦСКА, "Динамо" и "Зенита", "Локомотива", "Арсенала", "Уфы", "Рубина", "Крыльев Советов", "Ростова", "Краснодара", "Урала" и других клубов, гораздо серьезнее.
Не первый день фанатское сообщество России живет под прессом со стороны как правоохранительных органов, так и общественных моралистов. Сотни тысяч людей по всей стране заочно записали в касту "фанаты" и поставили штампы «опасен для общества", "опасен для окружающих". Люди разных социальных групп, возрастов, полов и взглядов на жизнь из раза в раз лишаются своих прав и свобод, когда решают надеть шарфик цветов своего клуба и отправиться на стадион.
Фанатов "Локомотива" массово задерживали перед финалом Кубка России в Самаре, заводящему ЦСКА дали 2 года бана на футбол за организацию фанатского шествия на стадион в Туле, фанаты "Зенита" также регулярно сталкиваются с произволом полиции на своих домашних и гостевых играх, и недавно один из болельщиков «"Зенита" получил реальный срок за то, что случайно оказался в центре заварушки, устроенной силами правопорядка на домашней арене питерского клуба.
Борясь с «проблемой» фанатизма, одни пытаются заработать себе новые погоны, а другие ловят дешевый хайп и клики, подбрасывая очередную порцию страшилок про фанатов на страницу своих изданий. «Изъятые кастеты, биты, боксерские перчатки, капы» и многое другое из раза в раз описывается в сводках о прибытии болельщиков на игры. Нам, тем, кто регулярно посещает матчи, это читать смешно, но мы понимаем насколько у нас доверчивы к новостям и официальным сводкам люди.
Общество, благодаря пропаганде СМИ, одобряет, когда с болельщиками из раза в раз обращаются по-скотски — когда устраиваются «отстойники», происходят массовые «профилактические задержания», или когда толпы людей держат в душных подтрибунных помещениях часами, а затем избивают со спины.
Фанатское сообщество в России всегда адекватно реагирует на диалог и успешно самоорганизовывается. Несколько лет назад совместными усилиями удалось убрать с секторов полицию и это только улучшило ситуацию на стадионах. Стало меньше конфликтов и напряженных ситуаций. Также, организуя шествия на матчи, болельщики никогда не допускали каких-либо беспорядков, а наоборот, совместно с городскими властями планировали свои акции. И только неадекватные, чрезмерно жесткие действия полиции приводили к каким-либо конфликтам.
В попытке доказать свою силу и власть, продвинуться по службе, красочные действия болельщиков преподносились как акты агрессии и неуважения к обществу, а фанаты приносились в жертву.
Все это и многое другое послужило массовому проявлению недовольства со стороны болельщиков. Десятки тысяч людей в единой мирной акции протеста показали, что они не согласны с существующим положением дел и призывают менять методы, которые применяются сегодня в работе (но скорее в борьбе) с болельщиками.
Мы все против FAN ID и последние события наглядно всем показали как эта система позволит "убить" цивилизованное боление в России и опустошит стадионы. Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто все это затевает?" — говорится на сайте "Фратрии".
"Фратрия": борясь с проблемой фанатизма, одни пытаются заработать новые погоны, другие ловят хайп
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